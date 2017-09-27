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بالفيديو.. اكتشاف آكلي لحوم بشر في روسيا.. والسبب "سيلفي"

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مصراوي Masrawy

.. اكتشاف آكلي لحوم بشر في .. والسبب "سيلفي"

04:44 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

اكتشاف آكلي لحوم بشر في روسيا.. والسبب "سيلفي"

 كتب - مصراوي:

قادت الصدفة الشرطة الروسية، إلى اكتشاف رجل وزوجته في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا، يقومان بأكل لحوم البشر.

ساعدت الصدفة الشرطة، لإلقاء القبض على المجرمين هو العثور على موبايل يحتوي صور "سيلفي" للمجرم مع ضحاياه، والذي يشتبه بقتلهما لـ30 شخصًا وأكل لحومهم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة التحقيقات الروسية، أن الرجل البالغ من العمر 35 عامًا ارتكب آخر جرائمه بتاريخ 8 سبتمبر الجاري.

وكانت الشرطة الروسية قد نشرت لشقة المتهمين، حيث قاما بارتكاب جرائمهما.

وآخر ضحاياهما امرأة تشاجر معها الرجل وهو في حالة سكر، ليقوم بعدها بتقطيع جسد ضحيته، تاركًا بعضًا من أجزائها في موقع الحادث. 

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مصراوي Masrawy

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