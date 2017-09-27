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السيسي: حريصون على أمن واستقرار جنوب السودان

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السيسي: حريصون على أمن واستقرار جنوب السودان السيسي: حريصون على أمن واستقرار جنوب السودان

التحرير

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استقبل الرئيس اليوم الأربعاء، "ماييك دنج" وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "دنج" نقل تحيات سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وسلم  الرئيس رسالة منه تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وحرص جنوب السودان على تعزيزها في شتى المجالات.

كما استعرض المسئول الجنوب سوداني خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في جنوب السودان، مشيداً بالمساعي التي تقوم بها في هذا الاتجاه.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس سلفا كير، مؤكداً تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وجنوب السودان.

وأكد الرئيس حرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان، معرباً عن استعدادها لبذل كافة الجهود التي من شانها المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وأشار الرئيس إلى أن مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان في بدء مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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التحرير

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