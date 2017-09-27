بيان عاجل لـ«رئيس الوزراء» للتدخل للحد من زيادة المصروفات بالتعليم الخاص

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تقدم النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ببيان عاجل، وطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه بالمدارس الخاصة، والمعاهد، والجامعات، ودون أدنى شعور بالمسئولية تجاه المواطنين من أولياء الأمور، ودون النظر إلى واجبهم تجاه وطنهم مصر.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفيه اليوم، أنه على الرغم من إلغاء الضريبة المضافة على المدارس الخاصة، والمعاهد، والجامعات، وإصرار مجلس النواب على عدم تطبيق الضريبة على خدمات الغذاء، والتعليم، والصحة، إلا أنه فوجئ بشكاوى عديدة من أولياء الأمور، بزيادات كبيرة في المصاريف الدراسية دون مراعاة لأي ظرف اقتصادي يمر به المواطنون.

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وأشار نائب «المصريين الأحرار»، إلى أن بعض المتضررين من هذه الزيادات، طالبوه بنقل أبنائهم من تلك المدارس، إلى مدارس حكومية، أو تجريبية، مضيفًا أن الأعداد كانت كبيرة، ولا تستطيع المدارس التجريبة، أو النموذجية للغات استيعابهم.

وأوضح النائب، أن الدولة استثنت جميع المدارس من الضريبة المضافة خصيصًا تشجيعًا على العملية التعليمية والتعليم، إيمانًا منها بأن التعليم هو أساس كل تقدم، أو نهضة منشودة، واستنادًا إلى تجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار، والتي كان الاهتمام بالتعليم سبب نهضتها.