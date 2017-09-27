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التحفظ على مدير مدرسة الخانكة لإثارة الرأي العام

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التحفظ على مدير مدرسة الخانكة لإثارة الرأي العام التحفظ على مدير مدرسة الخانكة لإثارة الرأي العام

التحرير

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تحفظ مأمور مركز الخانكة، على مدير مدرسة ابتدائية بتهمة إثارة بلبلة الرأي العام، بعدما تسبب في تجمهر العشرات من أولياء الأمور احتجاجا على ما أعلنه بنقل أولادهم إلى مدرسة مجمع مدارس أبو زعبل تمهيدا لتحويل المدرسة الحالية إلى تجريبية.

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أكد المحتجون، أن مدير المدرسة قال في طابور الصباح: "إنه تلقى اتصالا تليفونيا من مدير التعليم الابتدائى بإخلاء المدرسة فى خلال ٢٤ ساعة لتحويلها إلى تجريبية"، وهو الأمر الذي نفاه مسئول الأمن بالإدارة التعليمية، وأكد أنها إشاعة من مدير المدرسة ولا صحة لنقل المدرسة.

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انتقل المقدم محمد أبو بكر نائب مامور مركز الخانكة إلى المدرسة على الفور، وتم التحفظ على مدير المدرسة مسعد وهبان، وتحرير محضر إثبات حالة، تمهيدا للعرض على النيابة بتهمة بلبلة الرأي العام وإثارة الفتن.

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التحرير

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