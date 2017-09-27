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البورصة تربح 768 مليون جنيه في نهاية تعاملات اليوم وسط تباين المؤشرات

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البورصة تربح 768 مليون جنيه في نهاية تعاملات اليوم وسط تباين المؤشرات البورصة تربح 768 مليون جنيه في نهاية تعاملات اليوم وسط تباين المؤشرات

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 768 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 738.91 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13740.82 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 762.66 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1698.23 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي شرائي 23.15 مليون جنيه و20.15 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 43.31 مليون جنيه.

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التحرير

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