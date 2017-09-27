سيف العمارى: قائمة أحمد سليمان ستشهد مفاجأة الفترة القادمة

التحرير

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كتب: كريم قماح

كشف سيف العمارى المرشح المحتمل، لمنصب أمين صندوق الزمالك، خلال الانتخابات المقبل، عن بعض أسماء القائمة الإنتخابية التى يرغب في الترشح معها.

وقال العمارى، خلال تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الأمر لن يقتصر على الأسماء المعلنة، وهناك مفاجآت عديدة سوف يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الصراع الانتخابى سيشتد.

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وأضاف العماري:"نسعى لتكوين مجلس إدارة قوى، لنادينا العظيم، ونرحب جميعاً بالعمل سوياً، مع جميع الاطراف، دون النظر لأية مصالح شخصية، أو خلافات".

واستكمل حديته:" سوف نقوم بعمل مبادرة، تجمع جميع المرشحين يوم الانتخابات، صفًا واحدًا لاستقبال الأعضاء، لأنه يومًا فارقًا فى تاريخ الزمالك، وهذا المشهد سوف يشجع أعضاء العمومية، على التصويت، ونظهر بشكل حضاري يليق باسم وتاريخ القلعة البيضاء".

وطالب العماري أعضاء الجمعية العمومية، باختيار الأصلح، لخدمة ناديهم والحفاظ على استقراره.