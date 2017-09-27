أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

خالد الغندور يرد على مشجع أهلاوي: «أنا كسبت الأهلي كتير» (فيديو)

Google+ Print
خالد الغندور يرد على مشجع أهلاوي: «أنا كسبت الأهلي كتير» (فيديو) خالد الغندور يرد على مشجع أهلاوي: «أنا كسبت الأهلي كتير» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رد خالد الغندور، لاعب نادي السابق، على رسالة أحد متابعي برنامجه الإذاعي، والذي أشار له بأن الأهلي دائم الفوز على الأهلي في كل وقت، عندما كان «بندق» لاعبًا وبعدما أصبح إعلاميًا، قائلًا: «أنا كسبت الأهلي كتير».   

وأضاف «الغندور»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الكورة في ملعبك»، الذي يقدمه عبر إذاعة شعبي FM، أنه لم يفز على الفريق الأحمر مرة واحدة وحسب، بل فاز في 7 مباريات طوال مسيرته، بينما خسر عدد مباريات أقل، مشيرًا إلى أن آخر لقاء قمة خاضه انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. 

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)