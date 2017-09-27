خالد الغندور يرد على مشجع أهلاوي: «أنا كسبت الأهلي كتير» (فيديو)

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رد خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على رسالة أحد متابعي برنامجه الإذاعي، والذي أشار له بأن الأهلي دائم الفوز على الأهلي في كل وقت، عندما كان «بندق» لاعبًا وبعدما أصبح إعلاميًا، قائلًا: «أنا كسبت الأهلي كتير».

وأضاف «الغندور»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الكورة في ملعبك»، الذي يقدمه عبر إذاعة شعبي FM، أنه لم يفز على الفريق الأحمر مرة واحدة وحسب، بل فاز في 7 مباريات طوال مسيرته، بينما خسر عدد مباريات أقل، مشيرًا إلى أن آخر لقاء قمة خاضه انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.