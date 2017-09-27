مدير أمن السويس يقدم هدايا تذكارية لطلاب المدارس
مدير أمن السويس يقدم هدايا تذكارية لطلاب المدارس
04:28 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
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السويس - حسام الدين أحمد:
زار اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، اليوم الأربعاء، عدة مدارس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وقدم الهدايا التذكارية للطلاب والطالبات، بمناسبة العام الدراسي الجديد، وحثهم على التفوق.
ودار حديث ودي بين اللواء محمد جاد والطلاب عن اهتماماتهم وأمنية كل منهم، وكيف يرون أنفسهم في المستقبل.
وشرح مدير الأمن، للطلاب الجهود المبذولة وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات لحماية المواطنين، والقضاء على الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين.
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