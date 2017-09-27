ساويرس: يجب على رجال الأعمال والجهات الأجنبية التبرع لاستكمال "زويل"

كتبت- مادي غيث:

قال المهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل، إن ما يميز مدينة زويل هو مراكز البحث والإمكانيات العالية التي لا تتوفر إلا بها.

وأضاف ساويرس، في تصريحات لمصراوي، أن العملية التعليمية وعملية البحث العلمي هي مستقبل مصر، لذلك يجب على مركز متخصص أن يقوم بدعم هذا المكان، في إشارة لمدينة زويل، ولابد من الدعم المادي الجيد حتى لا يكون هناك نقص في الإمكانيات، مما يجعلنا نلجأ لحلول وسط لاتفيد.

وأشار ساويرس، إلى أن دوره الأساسي في مدينة زويل يتمثل في جمع التبرعات، متابعًا: "نحن في حاجة إلى مليارات الجنيهات، وبالتالي هذا المبلغ الضخم لايمكن أن تتحمله الحكومة".

وتابع ساويرس: "مدينة زويل هي مشروع يخص البلد بأكمله، ويجب على رجال الأعمال والمجتمع المدني المساهمة في استكماله، كما يجب على الجهات الأجنبية التي تساعد مصر في مجالات كثيرة أن تنظر لمدينة زويل على أنها مكان سيفيد مصر في المستقبل".