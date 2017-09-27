تلاوي: المرأة السعودية تشهد نقلة نوعية في عهد الملك سلمان

كتبت- هاجر حسني:

هنأت منظمة المرأة العربية، المملكة العربية السعودية، بمناسبة إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز الأمر الملكي بمنح المرأة حق قيادة السيارات.

وأشادت السفيرة ميرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بالنقلة النوعية التي تشهدها المرأة السعودية في المملكة من خلال قيادة الملك سلمان والتزامه المشهود بإقرار حقوق المرأة والتأكيد على أن الشريعة السمحاء هي المصدر الأساسي لدعم وتمكين المرأة.

وقالت تلاوي، في نص البيان الصادر، اليوم الأربعاء، إن هذا المسار التاريخي الداعم للمرأة ليس وليد اللحظة بل هو تتويج لخطوات كبيرة سابقة، كالأمر الملكي الخاص بتمكين المرأة السعودية من الخدمات دون شرط موافقة ولي الأمر تيسيرًا على المرأة ودعمًا لفعالياتها الاجتماعية.