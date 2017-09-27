فصل طالب في دمياط 15 يومًا لسبه رموز الدولة

دمياط – محمد إبراهيم:

أصدرت إدارة مدرسة السرو الثانوية "بنين"، بمركز الزرقا في دمياط، قرارًا بفصل طالب في الصف الثالث الثانوي 15 يومًا، بسبب إهانته رموز الدولة وتلفظه بألفاظ نابية ورفضه الاعتذار.

بدأت تفاصيل الواقعة بهجوم الطالب "أ.ع"، "شعبة أدبي" على بعض الشخصيات السياسية في الدولة خلال تلقيه حصة اللغة العربية وخروجه عن سياق الشرح، فضلاً عن تلفظه بألفاظ نابية وعبارات بذيئة أمام زملائه، وأخطر المعلم مدير المدرسة للتحقيق في الواقعة.

وتدخّل الأخصائي الاجتماعي محاولًا إقناع الطالب بالاعتذار عما بدر منه والتراجع عنه، لكنه ظل على موقفه، وبعد إجراء تحقيق معه بمعرفة لجنة الحماية المدرسية، أوصت بفصله لمدة 15 يومًا احترامًا لسيادة الدولة ورموزها.