بالصور.. افتتاح 60 منزلاً بعد إعادة تأهيلهم بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن افتتاح 60 منزلاً بعد إعادة تأهيلهم بقريتي بني هلال وبناويط بمركز ومدينة المراغة، بواقع 30 منزلاً بكل قرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر.

وأعرب عبد المنعم، عن شكره لجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والقائمين عليهما، داعيًا منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

من جهته، قال يسري رمضان، مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج: إن إعادة تأهيل المنازل شملت تعريش الأسقف بالخشب "عروق، ألواح، طبقة عازلة، طبقة أسمنتية، تركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، وأعمال المحارة للمنزل داخليًا وخارجيًا، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية.