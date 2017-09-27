أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح 60 منزلاً بعد إعادة تأهيلهم بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح 60 منزلاً بعد إعادة تأهيلهم بسوهاج

04:09 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

  • عرض 8 صورة

    6f4af38eb3.jpg

  • عرض 8 صورة

    82fb1930f9.jpg

  • عرض 8 صورة

    aa57ecea53.jpg

  • عرض 8 صورة

    f28d6b3865.jpg

  • عرض 8 صورة

    115c1861ec.jpg

  • عرض 8 صورة

    af7aeed9da.jpg

  • عرض 8 صورة

    e15c461bbb.jpg

  • عرض 8 صورة

    ce9f84a727.jpg

إعادة الألبوم

مدير أمن المنوفية يقود حملة مرورية لإزالة الإشغالات وضبط الشارع

الألبوم التالى

مدير أمن المنوفية يقود حملة مرورية لإزالة الإشغالات وضبط الشارع

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن افتتاح 60 منزلاً بعد إعادة تأهيلهم بقريتي بني هلال وبناويط بمركز ومدينة المراغة، بواقع 30 منزلاً بكل قرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا .

وأعرب عبد المنعم، عن شكره لجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والقائمين عليهما، داعيًا منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

من جهته، قال يسري رمضان، مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج: إن إعادة تأهيل المنازل شملت تعريش الأسقف بالخشب "عروق، ألواح، طبقة عازلة، طبقة أسمنتية، تركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، وأعمال المحارة للمنزل داخليًا وخارجيًا، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. سوهاج تحيي اليوم العالمي للسياحة بماراثون رياضي

    أخبار

  • تشكيل عصابي وراء تعدد بلاغات سرقة بطاريات السيارات بسوهاج

    أخبار

  • بالصور.. إعادة إعمار20 منزلاً بقرية محلة مسير بالغربية

    أخبار

  • ضبط متهم جديد في "مذبحة الشيخ مكرم" بسوهاج

    أخبار

إعلان

ea675caede.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل