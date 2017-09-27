الدالي: تفعيل المنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية بالجيزة
الدالي: تفعيل المنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية بالجيزة
03:58 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
كتبت- ندى الخولي:
أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن المحافظة ستقوم بتفعيل المنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة على الأحياء، ورفع كفاءة العمل، والتصدي لأية مخالفة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن من خلال رصد أي قصور والعمل على تلافيه.
وأضاف المحافظ، في تصريحات له، أنه سيتم عقد لقاء مع الشركة التي نفذت المنظومة لمحافظة القاهرة الأسبوع المقبل ليتم الاستفاده من التجربة بالجيزة.
وأكد الدالي، أن المحافظة لديها جهاز للتفتيش والمتابعة الميدانية يضم العديد من التخصصات المختلفة للمرور اليومي على الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة الأعمال التي تتم ورصد أية مخالفات للتعامل معها، كما يقوم الجهاز بمتابعة الخطط الاستثمارية التي يتم تنفيذها في الرصف والإنارة ورفع المخلفات والإشغالات وتلافي أية ملاحظات.
وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تقوم بصفة دورية بتقييم أداء كافة القيادات التنفيذيه وتحفيز القيادات التي يرتفع مستوى الآداء لديها ومعاقبة المقصرين بما يخلق رفع التنافس بين العاملين في الأجهزة المحلية.
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