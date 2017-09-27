رئيس "تشريعية النواب" عن عودة "مستشار الإحالة": "حماية للمتهم"
رئيس "تشريعية النواب" عن عودة "مستشار الإحالة": "حماية للمتهم"
03:55 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية
كتب- أحمد علي:
شدد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على ضرورة عودة مستشار الإحالة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، أن عودة مستشار الإحالة أصبح أمر وجوبي، وحماية حقيقية للمتهم، وحلقة وسطى بين سلطات التحقيق والإتهام والحكم.
وأوضح أبو شقة، أن صلاحيات مستشار الإحالة قبل إلغائها عام 1981، كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة، الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن من صلاحيات مستشار الإحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن من سلطات مستشار الإحالة فحص طلبات الدفاع بنفسه، وإعادة القضية إلى النيابة مرة أخرى، منوهًا إلى ضرورة تحديد مقار لمستشار الإحالة مثل المحامي العام.
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