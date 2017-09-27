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مدير أمن المنوفية يقود حملة مرورية لإزالة الإشغالات وضبط الشارع

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مصراوي Masrawy

مدير أمن المنوفية يقود حملة مرورية لإزالة الإشغالات وضبط الشارع

04:03 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:
قاد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، حملة مرورية بنطاق المديرية، لإزالة الإشغالات وضبط الشارع، رافقه خلالها اللواء أسامة سعودي مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي.

 وشدد عتمان خلال الجولة على ضرورة رفع كافة الإشغالات والمعوقات التي من شأنها التأثير على حركة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على الجميع دون استثناءات، ومراعاة حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملته.

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