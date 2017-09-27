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محافظ الفيوم: مشروعات لمنظمة الفاو على أرض المحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ الفيوم: مشروعات لمنظمة الفاو على أرض المحافظة

04:02 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

محافظ الفيوم: مشروعات لمنظمة الفاو على أرض المحافظة

محافظ الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

استقبل الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لدراسة تنفيذ مشروعين تابعين للمنظمة على أرض المحافظة.

ضم الوفد، الدكتور حسين الطيب ممثل الفاو في ، والدكتور محمد الأنصاري استشاري بمكتب الفاو، والدكتور أحمد عويس مدير مشروع المحاصيل الزراعية الجيدة بالفيوم، والدكتورة زهرة صالح مدير مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية بالفيوم، بحضور المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة واستعراض أهم أهداف المشروعين التابعين للمنظمة الذين يجري تنفيذهما على أرض المحافظة، وهما مشروع الممارسات الزراعية الجيدة من أجل التحسين المستدام لجودة وكمية الإنتاج البستاني لصغار المزارعين، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لصغار المزارعين.

كما تناول اللقاء تنفيذ مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية من خلال تزويد السيدات بالمعرفة الغذائية والمهارات في مجال الحدائق الصغيرة وزراعة الخضروات والفواكه وتصنيع المنتجات والاستفادة منها في الاستهلاك المنزلي من أجل التنوع الغذائي، بجانب تربية الدواجن وتعريفهم بعمل تنوع غذائي صحي لجميع أفراد الأسرة.

وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بتنفيذ هذه المشروعات على ارض المحافظة لدورها البنّاء في التوعية وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم أوجه الدعم الممكنة لاستمرار نجاح المشروعات التي يجرى تنفيذها.

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