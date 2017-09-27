محافظة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للسياحة (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

احتفت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للسياحة، بتنظيم احتفالية بديوان عام المحافظة.

حضر الحفل، المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، ورمضان عثمان، مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط وأسامة بشاي مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومسئولي الآثار والسياحة والإدارات الفندقية بالمحافظة.

وقال السكرتير العام للمحافظة خلال كلمته: إن محافظة أسيوط بها أماكن أثرية وسياحية تمثل مختلف العصور والحضارات، كالفرعونية والقبطية والإسلامية والرومانية وغيرها، مشيرًا إلى جهود الدولة والحكومة في دعم ودفع عجلة السياحة، سواء الداخلية أو الخارجية وعودتها لسابق عهدها، نظرًا لتأثرها بالأحداث الأخيرة التي افتعلها أعداء الوطن والراغبون في إيقاف وتعطيل عجلة التنمية.

وأوضح رمضان عثمان، مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، أنه جرى تخصيص يوم السياحة العالمي لتسليط الضوء على أهمية السياحة والدور الذي تقوم به في التبادل الثقافي بين الشعوب، والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى ارتفاع المؤشرات والتفاؤل الذي يسيطر على القطاع السياحي حول عودته مرة أخرى.