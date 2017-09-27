أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للسياحة (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للسياحة (صور)

04:02 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

  • عرض 15 صورة

    1b6b5ed287.jpg

  • عرض 15 صورة

    2017_9_27_16_1_34_967.jpg

  • عرض 15 صورة

    3ce6f1ae26.jpg

  • عرض 15 صورة

    ed01f57738.jpg

  • عرض 15 صورة

    b66b544f81.jpg

  • عرض 15 صورة

    c7c459c141.jpg

  • عرض 15 صورة

    660a7ccdd3.jpg

  • عرض 15 صورة

    ca2b9e8d7e.jpg

  • عرض 15 صورة

    a6106a949b.jpg

  • عرض 15 صورة

    6bf822a549.jpg

  • عرض 15 صورة

    4ff570a6b9.jpg

  • عرض 15 صورة

    47a1b93b36.jpg

  • عرض 15 صورة

    646077a5c9.jpg

  • عرض 15 صورة

    355dc58fa8.jpg

  • عرض 15 صورة

    a65e8b132c.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"تعليم المنوفية": افتتاح المدرسة اليابانية 10 أكتوبر.. وأعداد المقبولين

أسيوط - أسامة صديق:

احتفت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للسياحة، بتنظيم احتفالية بديوان عام المحافظة.

حضر الحفل، المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، ورمضان عثمان، مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط وأسامة بشاي مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومسئولي الآثار والسياحة والإدارات الفندقية بالمحافظة.

وقال السكرتير العام للمحافظة خلال كلمته: إن محافظة أسيوط بها أماكن أثرية وسياحية تمثل مختلف العصور والحضارات، كالفرعونية والقبطية والإسلامية والرومانية وغيرها، مشيرًا إلى جهود الدولة والحكومة في دعم ودفع عجلة السياحة، سواء الداخلية أو الخارجية وعودتها لسابق عهدها، نظرًا لتأثرها بالأحداث الأخيرة التي افتعلها أعداء الوطن والراغبون في إيقاف وتعطيل عجلة التنمية.

وأوضح رمضان عثمان، مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، أنه جرى تخصيص يوم السياحة العالمي لتسليط الضوء على أهمية السياحة والدور الذي تقوم به في التبادل الثقافي بين الشعوب، والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى ارتفاع المؤشرات والتفاؤل الذي يسيطر على القطاع السياحي حول عودته مرة أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. سوهاج تحيي اليوم العالمي للسياحة بماراثون رياضي

    أخبار

  • بماراثون وفنون شعبية.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة

    أخبار

  • بماراثون وعروض فنون شعبية.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة غدا

    أخبار

  • بالصور.. الرقابة الإدارية تشن حملات على مخرات السيول بأسيوط

    أخبار

إعلان

1326b7f969.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون