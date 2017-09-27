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8 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "طفل إيطاليا"

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مصراوي Masrawy

8 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "طفل إيطاليا"

03:53 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تعبيرية

الدقهلية- رامي القناوي:

حدد المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، جلسة الأحد 8/10/2017 لنظر أولى جلسات محاكمة أحمد شعبان، والمتهم بقتل الطفل وليد محمد غطاس، "إيطالي الجنسية" في القضية المسماة إعلاميا "طفل إيطاليا".

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، عثرت على جثة الطفل وليد محمد حامد الغطاس، 9 سنوات، والقادم من إيطاليا خلال شهر يوليو الماضي، في قرية "ميت الكرماء" مقيد اليدين وداخل شيكارة في بدروم بيت بالقرية، وألقت المباحث القبض على المتهم بقتله والذي اعترف بجريمته.

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