ضبط موظف يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في منزله بالمنوفية
ضبط موظف يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في منزله بالمنوفية
03:53 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
أرشيفية
المنوفية- مروة فاضل:
تمكنت مباحث المنوفية، من ضبط موظف يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله بمركز الشهداء.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة الشهداء بقيام "أ. س . د" موظف بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم - 3 طلقات من ذات العيار – 3 طبنجات معدلة – جزء خلفي معدني لطبنجة – 2 مقبض طبنجة بلاستك – مقبض خشبي لبندقية آلية – ياي معدني وبعض المسامير الخاصة بأجزاء الأسلحة – طارق معدني لطبنجة"، كما تم ضبط المعدات المستخدمة في التصنيع.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.
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