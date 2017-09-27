ضبط موظف يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في منزله بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

تمكنت مباحث المنوفية، من ضبط موظف يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله بمركز الشهداء.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة الشهداء بقيام "أ. س . د" موظف بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم - 3 طلقات من ذات العيار – 3 طبنجات معدلة – جزء خلفي معدني لطبنجة – 2 مقبض طبنجة بلاستك – مقبض خشبي لبندقية آلية – ياي معدني وبعض المسامير الخاصة بأجزاء الأسلحة – طارق معدني لطبنجة"، كما تم ضبط المعدات المستخدمة في التصنيع.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.