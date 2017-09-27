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"تعليم المنوفية": افتتاح المدرسة اليابانية 10 أكتوبر.. وأعداد المقبولين تحددها الوزارة

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مصراوي Masrawy

"تعليم المنوفية": افتتاح المدرسة اليابانية 10 أكتوبر.. وأعداد المقبولين تحددها الوزارة

03:52 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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المنوفية- مروة فاضل:

أعلن الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم افتتاح المدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم 10 أكتوبر المقبل، عقب الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها لاستقبال الطلاب الجدد.

وأكد عمارة، أن التقديم بدأ اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم وأعداد المقبولين بالمدرسة ستحددها الوزارة، موضحًا أن المدرسة تحتوي على 16 فصلًا ولكن سيتم فتح فصول محددة وفقا للإعداد المقبولة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المدرسة ستضم طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائية وتترواح مصاريفها من 2000 إلى 4 آلاف جنيه، موضحا أن التقدم للمدرسة مشروط بسن معين دون استثناءات، "من 4 سنوات إلى 5 سنوات - KG1، من 5 سنوات إلى 6 سنوات -KG2، من 6 سنوات إلى 7 سنوات - الأول الابتدائي، من 7 سنوات إلى 8 سنوات - الثاني الابتدائي، من 8 سنوات إلى 9 سنوات -الثالث الابتدائي".

وتابع، أن المدرسة ستقبل التحويلات من المدارس الأخرى، عام وأزهري، وفقًا لما ينطبق عليه الشروط المحددة وستطبق المناهج المصرية في الدراسة، إلى جانب الأنشطة اليابانية المعروفة بـ"التوكاتسو بلس" مشيرا إلى أن الأولوية في قبول التلاميذ، هو توفر شرط السن، والقرب السكنى، على أن لا تتجاوز الكثافة الطلابية بالفصول 36 طالبا.

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