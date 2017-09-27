محافظ السويس يستقبل وفدًا كوريًا لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية (صور)

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السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وفدًا من المستثمرين الكوريين لبحث فرص الاستثمار على أرض المحافظة، ودراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمنطقة عتاقة شرق السويس تستوعب الصناعات المتوسط والصغيرة.

وضم الوفد الكوري "كانج وونج سيك" رئيس جمعية التنمية الكورية المصرية، و"هونج لي" رئيس شركة دريمENG ، والعميد أسامة الباز، أمين عام جمعية التنمية الكورية المصرية بالقاهرة.

وقدمت المهندسة منى سعد مدير الاستثمار بالمحافظة، عرضًا لإمكانيات السويس، والمساحات المتاحة لإقامة مناطق صناعية، خاصة شرق السويس بمساحة 744 فدانًا مخصصة منطقة استثمارية صناعية.

كما عرضت سعد، ما تمتاز به السويس من أهمية اقتصادية واستثمارية، لقربها من موانئ السخنة والطريق الدائري والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوافر الخدمات بالمنطقة.

من جانبه عرض كانج وونج، رغبة الجمعية في استعداد شركات كورية للعمل داخل هذه المناطق الاستثمارية وما قدمته الجمعية من أعمال وزيارات داخل مصر.

وأبدى كانج وونج رئيس شركة كريم، رغبة الشركة في إقامة مشروعات صناعية بالسويس، وقال خلال اللقاء: "أرى السويس ذات أهمية كبرى للاستثمار وتستحق إقامة مثل هذه المشروعات وتشغيل العمالة".

حضر الجلسة، هشام جابر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة منى سعد مدير الاستثمار، والمهندسة فاتن عبد الغني مدير المكتب الفني، وممثلو هيئة الاستثمار بالسويس.