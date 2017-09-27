رئيس أركان الجيش العراقي يتوجه الى إيران

بغداد - (د ب أ):

توجه رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي اليوم الإربعاء إلى إيران في زياره لتنسيق الجهود والتعاون العسكري.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أذاعه التلفزيون العراقي الرسمي، إن رئيس اركان الجيش ترأس وفدا عسكريا رفيع المستوى وتوجه الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتنسيق الجهود والتعاون العسكري".

وكان رئيس أركان الجيش العراقي قد زار تركيا قبل أيام في زيارة أثمرت عن انطلاق مناورات عسكرية بين قوات عراقية وتركية قرب الحدود العراقية -التركية.