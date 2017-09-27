بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة، مع وفد "بنك التعمير الألماني" برئاسة "داج هيكمان" والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، باستثمارات 51 مليون جنيه.

يأتي هذا في إطار خطة محافظة كفر الشيخ، للعمل على تحقيق المفهوم، الشامل للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، وإعلان محافظة كفر الشيخ "نظيفة خضراء"، تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأعلن نصر، إقامة 3 مصانع مؤقتة "قابلة للنقل"، لتدوير المخلفات، يكون المصنع الأول بمركز كفر الشيخ، والثاني بدسوق، والثالث بمطوبس، كمرحلة أولى، ليجري بعد ذلك إنشاء مصنع لإدارة المخلفات في كل مركز، مع إقامة مصنع للسماد بالمراكز، وتوفير مساحة 120 فدانًا لإقامة مدفن قمامة صحي.

وأشار إلى أن المصانع الجديدة، ستعيد تدوير المخلفات لإنتاج مادة "RDF"، وهي بمثابة وقود بديل مستخرج من القمامة لتشغيل مصانع الأسمنت، بالإضافة للأسمدة العضوية، والعناصر الأخرى، بهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، موضحًا أهمية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في الانتقال من المكون الفني إلى الاستثماري.

من جانبه، قال "داج هيكمان": إن هناك العديد من الدول أدمجت تلك السياسات البيئية في خططها، مع وجود اهتمام متزايد في هذا الصدد، لوجود فرص كبرى لإعادة التدوير في مصر، بما يساعد في الحفاظ على البيئة، مضيفًا أن بلاده رأت ما أنجزته مصر من تقدم في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس صفوت سليمان، مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل، والدكتور محمد إسماعيل، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وعدد من القيادات التنفيذية.