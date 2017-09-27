التعليم توضح حقيقة مدارس المنيا المتهالكة

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه بفحص الشكوى المقدمة عن تهالك مدارس بمحافظة المنيا، وتعرضها للانهيار مثل مدرسة: "سعد زغلول الابتدائي، وأحمد عرابي الابتدائية، التابعتين لإدارة المنيا التعليمية، ومدرسة سمالوط الابتدائية بنات التابعة لإدارة سمالوط التعليمية، تبين أنها مدارس مؤجرة من بعض الأهالي منذ زمن طويل، بقيمة رمزية، وتقع في أماكن متميزة داخل المدينة، وبالتالي قيمتها المالية عالية جدًا، وأصحابها يطالبون بعودتها واستغلال أرضها والتربح منها".

وأضاف خيري، في نص البيان الصادر، اليوم الأربعاء، أن هذه المدارس موجودة في منطقة سكنية منذ زمن طويل، ولا يوجد بديل لأرض للبناء عليها، أو الاستغناء عنها، ويتم عمل صيانة بسيطة لها؛ للحفاظ على سلامتها، وتقوم هيئة الأبنية بمتابعة حالتها؛ لضمان سلامتها، وهذا يسبب تذمر أصحاب المدارس الذين يتمنون استلامها للاستفادة منها، وقاموا برفع قضايا لاستردادها.

وأكد خيري، أن مدرسة سمالوط الابتدائية تعمل "فترة ممتدة" لعدد 549 طالب بالصفوف: الأول، والثانى، والثالث الابتدائي، فترة صباحية، والصفوف: الرابع، والخامس، والسادس فترة مسائية، أما مدرسة سعد زغلول فتعمل فترة واحدة لعدد 385 طالب وبها 10 فصول، فيما تعمل مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، فترة واحدة لعدد 371 طالب لعدد عشر فصول.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم، أنه ببحث الشكوى الخاصة بعدم إخلاء المعهد الفني ببنها حتى الآن، وعدم تسليم كافة المقار التي يشغلها طبقَا لقرار محافظة القليوبية رقم 124 لسنة 2015، تم تحرير محضر تنسيق بين مسؤولي التعليم بالمديرية ومسؤولي المعهد الفني التجاري، ومنعًا لحدوث مشكلات بين طلبة المدرسة، وطلبة المعهد، تقرر قيام المعهد الفنى التجاري ببنها باستخدام المدرج (دخول - خروج) فقط من الباب الخلفى (الجهة الشرقية) على أن يتم غلق أبواب المدرج من داخل المدرسة.

كما تقرر نقل الفصول ومعمل الحاسب الآلي الخاصة بالمعهد الفنى التجاري ببنها بمدرسة بنها الإعدادية بنين التابعة لإدارة بنها التعليمية، على أن يتم استخدامها طوال الأسبوع مع المحافظة على الأثاث المدرسي واستخدام المعهد لمعملهم بمقر المدرسة التجارية فقط تحت مسئولية إدارة المعهد لحين الانتهاء من تجهيز المعمل بالمدرسة الإعدادية.

وأكد المتحدث باسم التعليم، أنه فور الانتهاء من تجهيز المعمل بالمدرسة الإعدادية فلن يتواجد طلبة المعهد بالمدرسة التجارية المتقدمة لاستخدام المدرج، وقد تم إخطار إدارة بنها التعليمية لإعمال شئونها لإخطار مدرسة بنها الإعدادية القديمة بنين.