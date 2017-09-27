بالصور.. أمن القليوبية يوزع "كراسات وكشاكيل" على طلاب المدارس

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وزّع قسم الإعلام والعلاقات بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، "كراسات وكشاكيل"، على طلاب المدارس، لمشاركة الطلبة فرحتهم في استقبال العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أكد النقيب هشام الشاذلي الضابط بقسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، أن ذلك يأتي إيمانًا من الوزارة بأن طلاب المدارس هم مستقبل الوطن.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزارة الداخلية واللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، بالاهتمام بطلبة المدارس، ومشاركتهم استقبال العام الدراسي الجديد.