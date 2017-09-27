أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. أمن القليوبية يوزع "كراسات وكشاكيل" على طلاب المدارس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. أمن القليوبية يوزع "كراسات وكشاكيل" على طلاب المدارس

03:39 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    d6292a73e4.jpg

  • عرض 4 صورة

    2ed0b70e85.jpg

  • عرض 4 صورة

    51b339acc0.jpg

  • عرض 4 صورة

    8d2eb7fa70.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"تعليم المنوفية": افتتاح المدرسة اليابانية 10 أكتوبر.. وأعداد المقبولين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وزّع قسم الإعلام والعلاقات بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، "كراسات وكشاكيل"، على طلاب المدارس، لمشاركة الطلبة فرحتهم في استقبال العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أكد النقيب هشام الشاذلي الضابط بقسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، أن ذلك يأتي إيمانًا من الوزارة بأن طلاب المدارس هم مستقبل الوطن.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزارة الداخلية واللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، بالاهتمام بطلبة المدارس، ومشاركتهم استقبال العام الدراسي الجديد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الطلاب على السور والأغنام في المدرسة".. بالأسبوع الأول للعام الدراسي

    أخبار

  • في بورسعيد.. مدير مدرسة يحرم الطلاب من الدراسة بسبب شعرهم

    أخبار

  • بالصور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد مجمع الكليات النظرية

    أخبار

  • بالصور.. تكريم طلاب أسوان المشاركين في أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

إعلان

c255ab2ac3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون