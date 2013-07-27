عودة محاصرة أنصار مرسى مجددا بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

حاصر متظاهرون معارضون للرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، مسجد القائد إبراهيم بوسط محافظة الإسكندرية مساء الجمعة، والذى يتحصن به أنصار مرسى، وذلك للمرة الثانية، بحسب شهود عيان.

وكان أنس القاضى، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين فى الإسكندرية قال إن الجماعة استطاعت فض الحصار الذى فرض على أعضاء بالجماعة داخل مسجد القائد إبراهيم من قبل من وصفهم بـ"مجموعات البلطجية تحت حماية قوات الأمن".

وبحسب مراسلة الأناضول، فإن اشتباكات وقعت بالإسكندرية عندما مرت مسيرة مؤيدة للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادمة من غرب الإسكندرية، وأثناء مرورها على ميدان القائد إبراهيم وسط المدينة حيث يحتشد مؤيدو مرسى، حدث تراشق لفظى بين الجانبين وتطور إلى اشتباكات.