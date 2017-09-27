أبو شقة: نسعى لنكون أمام قانون إجراءات جنائية جديد

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قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، «إننا نسعى جميعًا لنكون أمام قانون إجراءات جنائية جديد كامل، لأن فلسفة ترقيع القوانين تعد أمرًا مرفوضًا».

وأوضح أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الأربعاء لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدمته الحكومة، أن من بين الأمور محل النقاش بموجب مشروع القانون «ضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، بحيث يكون الحبس الاحتياطي ضرورة واجبة يتطلبها التحقيق».

وأشار إلى ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في المحاكمات، مشيرًا إلى أن الدول العربية استخدمت الكمبيوتر في حفظ المحاضر، موضحًا أن عودة «مستشار الإحالة» لا تعارض بينه، وبين المادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق.

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وأضاف أن «تطبيق القانون مش بالمزاج، وعدم تطبيق التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين، تعد جريمة إنكار للعدالة»، وذلك ردًا على المحامي عمر هريدي، الذي أثار إشكالية عدم قبول بعض الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين، وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق هذه التعديل وأخرى ترفض.

وأوضح أبو شقة أنه «نص قانون ومستحدث ومفيش حد يقول بمزاجي لأن القانون ملزم للجميع».