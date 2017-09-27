أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أبو شقة: نسعى لنكون أمام قانون إجراءات جنائية جديد

Google+ Print
أبو شقة: نسعى لنكون أمام قانون إجراءات جنائية جديد أبو شقة: نسعى لنكون أمام قانون إجراءات جنائية جديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، «إننا نسعى جميعًا لنكون أمام قانون إجراءات جنائية جديد كامل، لأن فلسفة ترقيع القوانين تعد أمرًا مرفوضًا».

وأوضح أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الأربعاء لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدمته ، أن من بين الأمور محل النقاش بموجب مشروع القانون «ضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، بحيث يكون الحبس الاحتياطي ضرورة واجبة يتطلبها التحقيق».

وأشار إلى ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في المحاكمات، مشيرًا إلى أن الدول العربية استخدمت الكمبيوتر في حفظ المحاضر، موضحًا أن عودة «مستشار الإحالة» لا تعارض بينه، وبين المادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق.

شاهد أيضا

وأضاف أن «تطبيق القانون مش بالمزاج، وعدم تطبيق التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين، تعد جريمة إنكار للعدالة»، وذلك ردًا على المحامي عمر هريدي، الذي أثار إشكالية عدم قبول بعض الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين، وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق هذه التعديل وأخرى ترفض.

وأوضح أبو شقة أنه «نص قانون ومستحدث ومفيش حد يقول بمزاجي لأن القانون ملزم للجميع».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات