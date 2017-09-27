محافظ الإسكندرية: وقف الدراسة في أيام النوات والسيول

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صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إيقاف العمل بالمدارس بالمحافظة في حالة تعرض المحافظة لنوات شديدة وسيول، واعتبارها عطلة رسمية وذلك بصفة مؤقتة إلي حين تحسن الحالة الجوية وتوقف الأمطار حفاظا على أمن وسلامة الطلاب من أي خطر، وتخفيفا لشدة الأعباء والتكدس المرورى، وتقرر التنبيه على المواطنين بالإجازات رسميا من خلال الإدارات التعليمية والمدارس، والإعلان عنها بوسائل الإعلام.

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وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكثيف أعمال الاستعدادات بالمدارس واستمرار أعمال الصيانة الشاملة بها أثناء العملية الدراسية، وذلك لاستقبال موسم الشتاء القادم، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في حق الطالب، وسيتم المعاقبة الحازمة وتحويل أي مقصر في عمله للتحقيق فورا وإيقافه عن العمل.