تشييع جثمان «شهيد سيناء» في جنازة عسكرية بالمنوفية (صور)

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شيع المئات من أهالي قرية الكوم الأحمر بمركز منوف في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، جنازة الشهيد مجند محمد رضا محمدي بدر الذي استشهد إثر عملية إرهابية بسيناء .

وصلى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد من مسجد الرحمة بالقرية بحضور عبد الحميد أبو العزم رئيس المركز والمدينة نائباعن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وحمل الأهالي الجثمان على الأعناق إلى مثواه الأخير وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

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وأكد أهالي القرية، أن الشهيد كان يتمتع بالسمعة الحسنة والأخلاق السامية، مطالبين بالقصاص للشهداء، فيما قام أحد زملاء الشهيد بإلقاء كلمة تحث على أن "مصر يهون كل شئ من أجلها، وإن أبناءها جاهزون بالتضحية من أجلها".