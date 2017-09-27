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محافظ الوادي الجديد للمخترعين الصغار: أنتم مستقبل مصر وآمالها (صور)

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محافظ الوادي الجديد للمخترعين الصغار: أنتم مستقبل مصر وآمالها (صور) محافظ الوادي الجديد للمخترعين الصغار: أنتم مستقبل مصر وآمالها (صور)

التحرير

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بعدد من التلاميذ المخترعين التابعين لمدارس إدارتي الخارجة والداخلة التعليمية، وذلك ضمن برنامج "المخترع الصغير" الذي يتم تنفيذه بالمحافظة، حيث التقى المحافظ بعدد 10 مخترعين متنوعي الاختراعات.

مخترع صغير

وخلال اللقاء قدّم كل مبتكر صغير اختراعه و كان منها: مكنسة ذكية لتنظيف وجمع القمامة من الأماكن المغلقة والتي تعمل تلقائيًا وبدون توجيه، و جهاز إنذار لحماية المنازل من السرقات، وجهاز إنذار مبرمج على الهاتف المحمول و توليد الطاقة من خلال استغلال مياه الصرف الصحي، و تشغيل المراكب والسفن الصغيرة بدون وقود عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وفتح و إغلاق المنازل ميكانيكيًا عن طريق أقفال كهربائية، كما شملت الاختراعات فكرة ابتكار برمجة كهربائية للإتصالات وحماية المنازل.

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ووجّه المحافظ خلال اللقاء بتذليل كافة العقبات أمام هذه العقول المبتكرة وتوفير سبل الراحة لهم وتحفيزهم للاستمرار في الابتكارات.

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