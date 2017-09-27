السيطرة على حريق بأحد مصانع الاستثمار في بورسعيد

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اندلع حريق، ظهر اليوم الأربعاء، بمصنع "تراست إفريقيا"، بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، حيث نشبت النيران بالمكاتب الإدارية داخل المصنع بالدور الثاني وارتفعت أعمدة الدخان.

وعلى الفوز هرعت قوات الدفاع المدني والحريق، بمنطقة الاستثمار، مدعومة بأربع من عربات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها، كما رافقتها سيارات الإسعاف، في الوقت الذي أخلت فيه قوات الأمن المصنع والمصانع المجاورة من العاملين لحين إطفاء الحريق.

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واستطاعت قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق، ومحاصرته وإطفائه بعد فترة قليلة من اندلاعه ولم يعلن عن وقوع ضحايا حتى الآن.