أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السيطرة على حريق بأحد مصانع الاستثمار في بورسعيد

Google+ Print
السيطرة على حريق بأحد مصانع الاستثمار في بورسعيد السيطرة على حريق بأحد مصانع الاستثمار في بورسعيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اندلع حريق، ظهر اليوم الأربعاء، بمصنع "تراست إفريقيا"، بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، حيث نشبت النيران بالمكاتب الإدارية داخل المصنع بالدور الثاني وارتفعت أعمدة الدخان.

وعلى الفوز هرعت قوات الدفاع المدني والحريق، بمنطقة الاستثمار، مدعومة بأربع من عربات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها، كما رافقتها سيارات الإسعاف، في الوقت الذي أخلت فيه قوات الأمن المصنع والمصانع المجاورة من العاملين لحين إطفاء الحريق.

شاهد أيضا

واستطاعت قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق، ومحاصرته وإطفائه بعد فترة قليلة من اندلاعه ولم يعلن عن وقوع ضحايا حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف