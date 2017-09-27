رئيس «السكة الحديد» يوضح حقيقة رفع الغرامات من 20 إلى 500 جنيه

التحرير

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نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد حول رفع غرامات الركاب المخالفين داخل قطارات الهيئة إلى 500 جنيه بدلا من 20 جنيهًا.

وقال المهندس السيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه لا يعلم شيئا عن رفع الغرامات على الركاب المخالفين لتعليمات الهيئة، لافتًا إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات لم يتحدث معه حتى الآن فى هذا الشأن.

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وأوضح رئيس السكة الحديد فى تصريح خاص لـ"التحرير" أنه حينما يتم إخطاره بتعديل قانون السكة الحديد الخاص بالغرامات سوف يخطر الجميع بذلك، واستطرد قائلا "لو حصل هاننزل تعميم.. لكن حتى الآن مافيش حاجة جت للهيئة بهذا المضمون".

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد أعلن عن تغليظ عقوبة المخالفين بالسكة الحديد ورفعها إلى 500 جنيه، مؤكدا فى مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء موافقة رئيس الوزراء على تعديل قانون السكة الحديد الخاص بالغرامات.