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«صلاح» ينعش خزينة المقاولون العرب بـ15 مليون جنيه

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«صلاح» ينعش خزينة المقاولون العرب بـ15 مليون جنيه «صلاح» ينعش خزينة المقاولون العرب بـ15 مليون جنيه

التحرير

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أعلن نادي المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، عن تلقيه مبلغ 740 ألف يورو بما يعادل 15 مليون جنيه، بشكل رسمي، قيمة نسبة انتقال محمد صلاح، من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي نهائيا.

ويشمل عقد بيع محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، من نادي المقاولون العرب إلى بازل السويسري في عام 2012، بندا يتيح للمقاولون العرب الحصول على نسبة من إعادة بيعه.

كما ينص العقد على حصول المقاولون على نسبة من مستحقات بازل إذا حصل على نسبة من إعادة البيع بعد ذلك، وهو ما سمح له بالحصول على بند من قيمة رحيل اللاعب إلى تشيلسي، وأيضا انتقاله نهائيا من تشيلسي إلى روما.

يشار إلى أن مسؤولي المقاولون العرب، يسعون للحصول على نسبة من المقابل المالي لبيع محمد النني إلى أرسنال الإنجليزي، بسبب حق التضامن في الرعاية.

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يذكر أن الوطني بقيادة محمد صلاح، سيلتقي نظيره الكونغولي يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

وكان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

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التحرير

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