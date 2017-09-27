عبد الحفيظ يتلقى اتصالين من «طاهر» ومسئولي النجم

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المهندس محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، للاطمئنان على أحوال الفريق وكافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة غدًا الخميس إلى مدينة سوسة.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه طمأن رئيس النادي على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق، وأخبره بأن الجهاز الفني فضل السفر إلى «سوسة» صباح غدٍ الخميس، عقب المران الصباحي؛ ليعتاد اللاعبون على أجواء الإقامة والتدريب هناك، وحتى يدخل الجميع في جو المباراة مبكرًا .

وأوضح «مدير الكرة» أن كل الأمور التنظيمية الخاصة بالإقامة والتدريب والانتقالات مرتبة في سوسة لاستقبال بعثة الأهلي بعد حجز الفنادق وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وغيرها من الإجراءات التنظيمية للمعسكر.

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كما كشف سيد عبد الحفيظ، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مسئولي نادي النجم الساحلي التونسي، للاستفسار عن موعد سفر الفريق إلى مدينة سوسة؛ استعدادًا لمباراة الفريقين.

وأضاف «عبد الحفيظ» أن مسئولي النجم استفسروا منه عن موعد الوصول وميعاد تدريب الفريق وكافة الأمور الخاصة باستقبال بعثة الفريق في مدينة سوسة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.