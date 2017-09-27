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«باكاماني» يتلقى استدعاء من منتخب بلاده

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«باكاماني» يتلقى استدعاء من منتخب بلاده «باكاماني» يتلقى استدعاء من منتخب بلاده

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجنوب إفريقي «باكاماني مالامبي»، تلقى استدعاء من منتخب بلاده، للمشاركة مع الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأوضح «عبد الحفيظ»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اللاعب سيسافر إلى بلاده خلال 48 ساعة، على أن يعود إلى القاهرة يوم 11 أكتوبر، للانتظام في تدريبات الفريق؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.

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ويؤدي «باكاماني» المران حاليًا على ملعب التتش مع مجموعة اللاعبين الذين لم يسافروا مع الفريق إلى تونس.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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