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البدري يكشف ثغارات «النجم» للاعبين بعد تناول العشاء

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البدري يكشف ثغارات «النجم» للاعبين بعد تناول العشاء البدري يكشف ثغارات «النجم» للاعبين بعد تناول العشاء

التحرير

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يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين اليوم الأربعاء، في فندق الإقامة عقب تناول وجبة العشاء.

ويشرح البدري للاعبين في المحاضرة كيفية استغلال المساحات في دفاع النجم الساحلي خلال المباراة المقبلة، بالإضافة للتعرف على تحركات لاعبي الفريق التونسي؛ لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب وتسهيل المهمة في مباراة العودة بملعب برج العرب.

ويركز البدري في المحاضرة على كيفية استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى النجم وتحويلها إلى أهداف، وهو ما سعى للتأكيد عليه خلال مران الأمس الذي قاد خلاله تدريبات مجموعة المهاجمين وركز خلاله على إنهاء الهجمات بشكل صحيح أمام المرمى.

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ويخوض الفريق مرانه اليوم، في الساعة السادسة بتوقيت تونس (السابعة بتوقيت القاهرة) على ملعب الجامعة بتونس العاصمة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

وكان الفريق قد تدرب خلال الأيام الماضية على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي بتونس، وعلى الملعب الفرعي لاستاد المنزه.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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