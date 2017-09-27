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علي جبر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

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علي جبر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي علي جبر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

التحرير

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كتب- كريم قماح:

أكد طارق يحيي، مدرب عام ، أن علي جبر مدافع الفريق تماثل للشفاء، ويشارك مع الفريق خلال التدريبات بصورة طبيعية.

وقال مدرب الزمالك، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن جبر، سيكون ضمن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبي المقبلة.

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وغاب جبر عن مباريات الزمالك في الدوري هذا الموسم، بعدما تعرض لإصابة قوية، خلال معسكر الماضي، استعدادًا لمواجهة أوغندا.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل.

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التحرير

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