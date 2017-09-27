معلول: مواجهة «النجم» لا تقل قوة عن لقاء «الترجي»

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قال علي معلول، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة النجم الساحلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لا تقل قوة أو أهمية عن مباراة الترجي؛ نظرًا لتقارب مستوى الفريقين.

وأضاف «معلول»، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الأهلي لا يفكر في شيء سوى في مباراة النجم الساحلي، خاصة أنه من الفرق التي تؤدي بقوة ولديها جمهور متحمس، وتمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرات خاصة في المواجهات الإفريقية.

وأوضح اللاعب التونسي أن جميع لاعبي الأهلي في حالة تركيز كاملة قبل مواجهة النجم، مشددًا على أن الفريق لديه تصميم قوي على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة ببرج العرب.

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ووعد «معلول» جمهور الأهلي بمواصلة الأداء الجيد الذي قدمه في مباراة الترجي، وتمكن خلالها من صنع هدفا وإحراز آخر، مؤكدًا أنه يتحمل مع زملائه مسؤولية كبيرة الآن، وأنهم مطالبون بتحقيق طموحات جمهور الأهلي على المستوى الإفريقي، ولكن لابد أن يقطع الفريق الطريق خطوة خطوة؛ وصولًا إلى الكأس والتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخ النادي، والمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.