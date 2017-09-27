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سيف العماري يكشف ملامح قائمة أحمد سليمان في انتخابات الزمالك

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سيف العماري يكشف ملامح قائمة أحمد سليمان في انتخابات الزمالك سيف العماري يكشف ملامح قائمة أحمد سليمان في انتخابات الزمالك

التحرير

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كتب: كريم قماح

رحب سيف العماري، المرشح المحتمل لمنصب أمين صندوق نادي ، خلال الانتخابات المقبلة، بالعمل داخل جدران نادي القلعة البيضاء، في حالة فوزه بمقعد الانتخابات بجانب أي شخص، يرغب في خدمة النادي ومصلحته.

ونشر «العماري» بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يكشف فيه ملامح القائمة التي ينوي الترشح عليها خلال الانتخابات المقبلة.

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ومن أبرز الأسماء التي ذكرها العماري «أحمد سليمان - هاني العتال - محمد أبوالعلا - مصطفى عبدالخالق».

وأكد خلال بيانه أن الأسماء النهائية، للقائمة سوف تعلن رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مرحبًا بالتعاون مع أي مرشح ينوي خدمة الزمالك وأعضاءه.

وينوي العماري الترشح ضمن قائمة أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك، حيث أكد على أن هناك جلسات تجمعه مع عدد من الأسماء المرشحة، خلال الانتخابات المقبلة.

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التحرير

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