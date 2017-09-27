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يستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره الأهلي، الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي بسوسة، بقيادة الحكم الجابوني إيريك أطوجو كاستان، ضمن مباريات جولة الذهاب لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري نجح في الصعود لنصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور الربع نهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

فيما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لاشئ في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإسكندرية.

ويستعرض «التحرير» فيما يلي ماذا قدم الأهلي هذا الموسم في دوري الأبطال؟

بدأ المارد الأحمر مشواره في دوري الأبطال 2017، من دور الـ32 الثاني حيث واجه بيدفيست الجنوب إفريقي، وتغلب الأهلي بلقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب السلام بالقاهرة بنتيجة (1-0)، فيما تمكن رجال حسام البدري من التعادل دون أهداف بلقاء العودة الذي أُقيم على ملعب بيدفيست بجنوب إفريقيا، ليصعد الشايطين الحمر لدور المجموعات.

وأوقعت القرعة الأهلي بالمجموعة الرابعة التي ضمت (الواد الرياضي المغربي، وزناكو الزامبي، والقطن سبورت الكاميروني)، وصعد المارد الأحمر كثانٍ للمجموعة برصيد 11 نقطة (جمعهم من 3 فوز وتعادلين وهزيمة، مسجلًا 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 3)، خلف الوداد الذي جمع 12 نقطة، فيما حل زاناكو ثالثًا برصيد 11 نقطة، فيما تذيل القطن المجموعة بلا نقاط.

ومن ثم صعد الأهلي إلى الدور ربع نهائي ليلاقي ثان المجموعة الثالثة (الترجي التونسي)، وتعادل العملاق الأهلاوي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدفين لكل منهما، فيما فاز المارد الأحمر على ملعب رادس (2-1).

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الأرقام تشير إلى أن الأهلي تمكن من تسجيل 14 هدفًا مقسمة إلى (10 أهداف على ملعبه - 4 أهداف خرج ملعبه) حتى الآن فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، خلال الـ10 مواجهات، وسجل تلك الأهداف (أحمد حجازي - جونيور أجاي 3 - مؤمن زكريا 2 - عمرو جمال 2 - عبدالله السعيد 2 - وليد أزارو - علي معلول).

يذكر أن الأهلي والنجم الساحلي، تواجها من قبل 11 مرة، ولكن التعادلات كانت سيدة الموقف في 7 لقاءات مقابل انتصارين للأهلي ومثلهما للنجم الساحلي ولكن الندية كانت شعار تاريخ لقاءات الفريقين بصفة عامة.

الأهلي هز شباك النجم الساحلي 6 مرات مقابل 5 أهداف للفريق التونسي، وبدأت لقاءات الفريقين في دور المجموعات الأول للبطولة العربية عام 2003 وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا دون أهداف.

وتجدد الموعد بين الأهلي والنجم في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وانتهى لقاء الذهاب في مدينة سوسة التونسية بالتعادل دون أهداف ولكن الأهلي كسر حالة التعادلات في مباراة الإياب وفاز بثلاثية سجلها محمد أبوتريكة وأسامة حسني ومحمد بركات.

والتقى الفريقان في السوبر الإفريقي عام 2007، التى أُقيمت باديس أبابا، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، قبل أن يحقق الأهلي اللقب بركلات الترجيح (5-4)، وأحرز أهداف المارد الأحمر شادي محمد وفلافيو وعماد متعب وعماد النحاس وأحمد حسن، بينما سجل أهداف النجم سيف غزال ومجدي ترواري وسيلفا وياسين الشخاوي.

ونجح النجم الساحلي في الثأر في نهائي دوري الأبطال عام 2007، حيث تعادل الفريقان ذهابًا دون أهداف ولكن في القاهرة فاز النجم بنتيجة 3-1، حيث سجل للنجم عفوان الغربي وأمين الشرميطي وموسى ناري وأحرز للأهلي عماد النحاس.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عام 2014 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما على الملعب الأولمبي بسوسة في تونس، حيث أحرز للأهلي عمرو جمال فيما أحرز للنجم بغداد بونجاح، كما تعادلا دون أهداف بالقاهرة.

كما التقي الأهلي والنجم ببطولة كأس الكونفدرالية عام 2015، وبالتحديد في دور المجموعات، حيث فاز الأهلي ذهابًا بهدف وليد سليمان على استاد الجيش بالسويس، وفاز النجم في تونس بهدف يوسف المويهبي من ضربة جزاء.