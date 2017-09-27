«كنت سايب اللجنة الأولمبية رجالة ووزير الرياضة ناعم».. 8 رصاصات لخالد زين

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حل المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، ضيفًا بحلقة الأمس من برنامج «الكورة والجماهير»، وأطلق عددًا من التصريحات النارية تجاه المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، بشأن موقف القلعة الحمراء فيما يخص جمعيته العمومية الأخيرة التي أقيمت أغسطس الماضي.

وأكد «زين»، أن موقف الأهلي سليم، موضحًا أنه سيكون قويًا في حالة لجوئه للجنة الألمبية الدولية، مطالبًا وزير الرياضة بمراجعة نفسه حتى لا يتهم بتكرار ما فعله الحزب الوطني الديمقراطي.

وسخر «زين» في رده على شادي محمد، في البرنامج الذي يقدمه الأخير، على «قناة الأهلي»، حول لجنة التسوية باللجنة الأولمبية، قائلًا: «دي تسوية حلة البطاطس».

وفي لقطة أخرى وصف خالد زين، وزير الرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، بأنه «جميل وناعم قوي، أحلى كلام بس اللي في القلب في القلب».

وشن «زين» هجومًا شديدًا على أعضاء اللجنة الأولمبية، قائلًا: «عيب عليكم، أنا كنت سايبكم رجالة إيه اللي جرالكم، كل ده عشان تحافظوا على كراسيكم؟ ما تخليكم رجالة، أنا لو على رقبتي هقول كلمة الحق، عشان اللي هيحاسبني ربنا، مش بني آدم، واللي بيجري ده ليه نهاية».

شاهد أيضا مرتضى منصور يوضح اختصاصات اللجنة الأولمبية في مركز التسوية شلبي يفتح النار على وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بسبب الأهلي ( فيديو مجلس الأهلي يعتمد نتيجة العمومية ويخاطب اللجنة الأولمبية لاعتمادها اللجنة الأولمبية تصدم إدارة الأهلي بشأن الجمعية العمومية (مستندات)

ووجه «زين»، رسالة خاصة لهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الحالي، قائلًا: «أقسم بالله هيتقلبوا عليك، بعد ما تنفذ السياسة اللي هما عايزينها، هنساعدك تحافظ على كرسيك بس ابقى دكر وقول كلمة حق».

وأضاف، أن ما يحدث الآن من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، هو نموذج مكرر مما كان يفعله الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله في أصداء ثورة 25 يناير 2011، وسيعاني كل المسؤولين عن ذلك نتيجة تصرفاتهم والنهاية ستكون مؤلمة لهم.

وأشار إلى أن هشام حطب ليس مهندسًا كما يدعي وغير مقيد في نقابة المهندسين، وأن المستندات التي يملكها وتفيد بذلك، تابعة لبعض المنظمات الدولية تعتبر تزوير معنوي ولها عقوبة حبس وجوبي.

وتابع، أن قطر تعتمد على أموالها في تنفيذ سياسات للاستحواذ على أكبر عدد من مقرات الاتحادات العربية والإفريقية، بمساعدة من خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، الذي لا يقدم أي دعم للاتحادات الموجودة في مصر.