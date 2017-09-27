برشلونة وسبورتينج لشبونة.. مباراة الأهداف الغزيرة بين ميسي ودوست

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يستقبل سبورتينج لشبونة اليوم الأربعاء، نظيره برشلونة، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017- 2018.

وتمكن برشلونة من الفوز في لقاء الجولة الأولى بثلاثية نظيفة على يوفنتوس على ملعب كامب نو، بينما فاز سبورتينج لشبونة على أولمبياكوس في اليونان بنتيجة 3-2.

وسيتواجه في مباراة اليوم اثنين من أبرز الهدافين في الموسم الماضي 2016- 2017 وهما ليونيل ميسي من برشلونة وباس دوست من سبورتينج لشبونة.

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وفي الوقت الذي يعلم فيه الجميع أرقام ميسي التهديفية، خلق دوست سمعة جيدة للغاية لنفسه في القارة الأوروبية في المواسم الماضية وذلك بعدما سجل مع هيرينفين الهولندي 32 هدفًا في موسم 2011- 2012.

كما سجل دوست مع فولفسبورج الألماني في موسم (2014- 2015) 16هدفًا قبل أن يسجل مع فريقه البرتغالي 34 هدفًا الموسم الماضي.

ولم تكن أرقام دوست التهديفية الموسم الماضي كافية للفوز بالحذاء الذهبي والذي توج به ليونيل ميسي بعدما سجل مع برشلونة 37 هدفًا في الدوري الإسباني.