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اعترافات المتهم بقتل صديقه بـ 10 طعنات في البساتين: "انتقمت لزوجتي"

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مصراوي Masrawy

اعترافات المتهم بقتل صديقه بـ 10 طعنات في البساتين: "انتقمت لزوجتي"

03:26 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

كتب – محمود السعيد:
أدلى "أسامة.إ"، المتهم بقتل صديقه بـ10 طعنات في البساتين، باعترافات تفصيلية عن الواقعة في تحقيقات نيابة البساتين، برئاسة المستشار عمرو غراب.

وقال المتهم أسامة في تحقيقات المستشار كريم الشافعي، وكيل النائب العام، إنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وقام بخطبة فتاة ثم انفصلا، فتزوجت تلك الفتاة من صديقه "عادل.م" وبعد فترة من الزواج، نشبت بينهما خلافات انتهت بالطلاق.

وأضاف المتهم أنه تزوج طليقة صديقه بعد انفصالهما، فبدأ المجني عليه "عادل.م" التشهير بها وبسمعتها وادعاء سوء سلوكها، فقرر التخطيط للانتقام منه، وفي يوم الواقعة، التقى مع صديقه وعاتبه على التشهير بزوجته، فنشبت بينهما مشادة كلامية.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي بين المتهم وصديقه، فأخرج الأول سكينًا طعن بها المجني عليه 20 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده، وتركه غارقًا في دمائه وفرّ هاربًا، حسب التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة البساتين من القبض على المتهم "أسامة.إ" بقتل صديقه، وإحالته للنيابة للتحقيق، وصرَّحت بتشريح الجثة ودفنها، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأمرت نيابة البساتين، اليوم الأربعاء، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالقتل العمد للمجني عليه.

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