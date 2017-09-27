أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأييد قرار إخلاء سبيل موظفين بالضرائب في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأييد قرار إخلاء سبيل موظفين بالضرائب في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح

03:18 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تأييد قرار إخلاء سبيل موظفين بالضرائب في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح

محكمة الجيزة

كتب - صابر المحلاوي:

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، رفض استئناف النيابة، وتأييد قرار إخلاء سبيل طارق إبراهيم، ومحمد بسيوني، موظفين الضرائب، بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٧٦٤لسنه 2017، والمتهمين فيها بالتظاهر بدون تصريح والتحريض عليه.

كان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل المتهمين طارق الكاشف ومحمد بسيوني من موظفي مصلحة الضرائب العامة بضمان محل إقامتهم، وتقدمت النيابة أمس الثلاثاء، باستئناف على القرار الصادر.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية، بينهم اثنان من العاملين بالكهرباء في 16 سبتمبر الجاري، لمطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح من الداخلية، وتم على إثرها القبض على المتقدمين بالطلب لقسم الشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمن يداهم محل "انتيكات" بوسط البلد ويضبط برقيات وعملات أثرية ممنوع

    أخبار

  • حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات في الهرم

    أخبار

  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بقتل مجند لـ 7 أكتوبر

    أخبار

  • لمرافعة الدفاع.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "محمد محمود"

    أخبار

إعلان

8f21af6988.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون