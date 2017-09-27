تأييد قرار إخلاء سبيل موظفين بالضرائب في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح

كتب - صابر المحلاوي:

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، رفض استئناف النيابة، وتأييد قرار إخلاء سبيل طارق إبراهيم، ومحمد بسيوني، موظفين الضرائب، بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٧٦٤لسنه 2017، والمتهمين فيها بالتظاهر بدون تصريح والتحريض عليه.

كان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل المتهمين طارق الكاشف ومحمد بسيوني من موظفي مصلحة الضرائب العامة بضمان محل إقامتهم، وتقدمت النيابة أمس الثلاثاء، باستئناف على القرار الصادر.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية، بينهم اثنان من العاملين بالكهرباء في 16 سبتمبر الجاري، لمطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح من الداخلية، وتم على إثرها القبض على المتقدمين بالطلب لقسم الشرطة.