تنفيذ 50 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء جمال عبد البارى، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 49 ألفا و682 حُكمصا قضائيًا متنوعًا، والتي شملت 203 أحكام جنايات، و18 ألفا و869 حكم حبس جزئيا، و3 آلاف و370 حكم حبس مستأنفا، و21 ألفا و685 حكم غرامات و5 آلاف و455 حكم مخالفات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ، وجاري استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.