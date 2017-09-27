التعليم تُنظم مسابقة لاكتشاف مهارات طلاب التعليم الفني

كتبت- ياسمين محمد:

أعد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني، مسابقة لاكتشاف مهارات طلاب التعليم الفني.

وأكدت المهندسة انتصار جمعة، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه المسابقة تستهدف حوالي 5000 طالبًا من 100 مدرسة فنية بمحافظات وتخصصات مختلفة، موضحةً أنه سيتم إجراء مسابقة كمرحلة تجريبية بتخصص الملابس الجاهزة على أوائل الطالبات بمدرستين هما: "المرج الصناعية بنات، وباب الشعرية الصناعية بنات بإجمالي عدد 22 طالبة من المدرستين، وستكون الجوائز المقدمة للطالبات الأوائل الثلاثة هي ماكينات خياطة، وفرص تدريب لهن".

وأضافت جمعة، أنه بعد نجاح هذه المسابقة ستجرى المرحلة الأولى على النوعيات المختلفة وبتخصصات مختلفة لطلاب الصف الثالث في إجازة منتصف العام.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، إلى أن المسابقة ستعقد يوم السبت الموافق 30/9/2017 بمدرسة باب الشعرية الصناعية بنات بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني.