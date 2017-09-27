"إسماعيل" يوجه الوزراء بالتواصل المستمر مع النواب خلال دور الانعقاد الثالث
"إسماعيل" يوجه الوزراء بالتواصل المستمر مع النواب خلال دور الانعقاد الثالث
03:33 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، بالتواصل المستمر مع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، فضلًا عن التنسيق مع وزير شئون مجلس النواب في كافة القوانين والقضايا.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء.
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