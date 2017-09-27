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"إسماعيل" يوجه الوزراء بالتواصل المستمر مع النواب خلال دور الانعقاد الثالث

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مصراوي Masrawy

"إسماعيل" يوجه الوزراء بالتواصل المستمر مع النواب خلال دور الانعقاد الثالث

03:33 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ، بالتواصل المستمر مع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، فضلًا عن التنسيق مع وزير شئون مجلس النواب في كافة القوانين والقضايا.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء.

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مصراوي Masrawy

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