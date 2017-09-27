الشرطة البريطانية تلقي القبض على 11 عضوا آخرين في تنظيم يميني متطرف

لندن - (د ب أ):

ألقت الشرطة في عدة مناطق في بريطانيا اليوم الأربعاء القبض على 11 عضوا آخرين في جماعة "العمل الوطني" المحظورة التابعة للنازيين الجدد، وبعضهم للاشتباه بهم في تدبير هجمات إرهابية، حسبما أفادت شرطة منطقة مانشستر الكبرى .

وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم الـ11 قد "ألقي القبض عليهم في أنحاء انجلترا وويلز في إطار تحقيق وطني" يشأن جماعة "العمل الوطني" التي أعلنت الحكومة حظرها في كانون أول/ديسمبر الماضي.

ولا تزال الشرطة تفتش 11 مبنى يتعلق بالرجال المشتبه بهم جميعا في الانتماء لتنظيم محظور. كما اتهم عدد من المشتبه بهم بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وجاءت الاعتقالات اليوم بعد القبض على أربعة أشخاص آخرين يشتبه بانتمائهم لجماعة "العمل الوطني" في وقت سابق هذا الشهر ، ومن بينهم اثنان على الأقل من الجنود الحاليين.

وتقول منظمة "هوب نوت هيت" (الأمل لا الكراهية) المناهضة للفاشية إن عدد أعضاء "العمل الوطني" كان أقل من مئة عضو في ديسمبر الماضي.