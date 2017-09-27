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فحص 34 سيدة في قافلة للكشف المبكر عن أورام الثدي ـبالدقهلية

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مصراوي Masrawy

فحص 34 سيدة في قافلة للكشف المبكر عن أورام الثدي ـبالدقهلية

03:36 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

فحص 34 سيدة في قافلة للكشف المبكر عن أورام الثدي ـبالدقهلية

سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، توقيع الكشف الطبي على 2722 مريضًا وعمل كشف مبكر عن أورام الثدي لـ 34 سيدة، في قافلة طبية علاجية بقرية كفر الأبحر مركز نبروه.

وأضاف مكي، أن القافلة تضمنت الكشف على 511 بعيادات الباطنة، 391 أطفال، 250 نساء وتنظيم أسرة، 286 جلدية، 137 جراحة، 165 أنف وأذن، 270 رمد، 128 أسنان، 584 عظام.

وأوضح التقرير أنه جرى الكشف المبكر لأورام الثدي لـ 34 سيدة وإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، وبلغ إجمالي الفحوصات المعملية 155 تحليل، و77 حالة أشعة عادية وأشعة موجات صوتية.

كما جرى تحويل 39 مريضا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى، كما تم استخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتم الكشف المبكر لأمراض ضغط الدم والسكر على 182 حالة.

شارك في القافلة 13 عيادة، بها 13 أخصائيا و10 تخصصات ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات وكذلك جهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية، وتنظيم 45 ندوة توعية لمواطني القرية من خلال التثقيف الصحي بالقافلة استفاد منها 1985 مواطن خلال اليومين.

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