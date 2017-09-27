الكشف على 2722 مريضًا في قافلة طبية بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، توقيع الكشف الطبي على2722 مريضًا وعمل كشف مبكر عن أورام الثدي لـ 34 سيدة، في قافلة طبية علاجية بقرية كفر الأبحر مركز نبروه.

وأضاف مكي أن القافلة تضمنت الكشف على 511 بعيادات الباطنة، و391 أطفال، و250 نساء وتنظيم أسرة، و286 جلدية، و137 جراحة، و165 أنف وأذن، و270 رمد، و128 أسنان، و584 عظام.

وأوضح التقرير أنه جري الكشف المبكر لأورام الثدي لـ 34 سيدة وعمل الفحوصات اللازمة للمرضى، وبلغ إجمالي الفحوصات المعملية 155 تحليلاً، و77 حالة أشعة عادية وأشعة موجات صوتية.

كما جرى تحويل 39 مريضًا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى، كما جرى استخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، والكشف المبكر لأمراض ضغط الدم والسكر على 182 حالة.

شارك بالقافلة 13 عيادة، بها 13 أخصائي و10 تخصصات ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات، وكذلك جهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية، وعمل 45 ندوة توعية لمواطني القرية من خلال التثقيف الصحي بالقافلة استفاد منها 1985مواطنًا خلال يومين.